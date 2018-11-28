|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.11.18 14:12
Самолет ВВС США провел очередную разведку у побережья РФ на Черном море
По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным GAMBA41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в среду утром подлетел к российскому побережью в районе Сочи. Оттуда он продолжил полет вдоль побережья Кубани, мимо Керченского пролива, а затем вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.
По этому маршруту американский самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, курсировал около трех часов.
Это уже пятый полет американских разведчиков у российских берегов на Черном море после инцидента в Керченском проливе.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket