Самолет ВВС США провел очередную разведку у побережья РФ на Черном море

28.11.18 14:12

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду провел очередной многочасовой полет вблизи российского побережья на Черном море, а также у Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных порталов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным GAMBA41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в среду утром подлетел к российскому побережью в районе Сочи. Оттуда он продолжил полет вдоль побережья Кубани, мимо Керченского пролива, а затем вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.

По этому маршруту американский самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, курсировал около трех часов.

Это уже пятый полет американских разведчиков у российских берегов на Черном море после инцидента в Керченском проливе.