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28.11.18 14:34

Русским приходам Константинополя в Европе РПЦ предлагает перейти в Московский патриархат

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
28 ноября. Interfax-Russia.ru - В связи с решением Константинопольской церкви распустить входящий в нее экзархат русских приходов Западной Европы в Московском патриархате предложили этим приходам перейти в его юрисдикцию.

"15 лет назад, весной 2003 года, покойный патриарх Алексий II обращался ко всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе с предложением объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа Русской церкви. Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв", - заявил "Интерфаксу" в среду замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Судя по недавнему решению русского прихода во Флоренции, почва для того созревает", - добавил он, имея в виду недавний переход общины флорентийского храма Рождества Христова и Святителя Николая во главе с настоятелем в юрисдикцию Русской зарубежной церкви. Причиной перехода стало несогласие общины с действиями Константинополя на Украине.

Решение упразднить так называемый "русский экзархат" Западной Европы Синод в Стамбуле принял во вторник на своем заседании. Это решение не стало неожиданностью для Московского патриархата.

"Не вижу особых причин удивляться. Мы же видели, что ни епископат, ни духовенство, ни монахов, ни мирян Украинской православной церкви в Стамбуле не стали спрашивать, хотят ли они вернуться в состав Константинопольского патриархата, а просто объявили, что 300 лет их истории отменяются, и они снова в подчинении у Вселенского патриарха, но зато скоро получат автокефалию. Что они и об этом не просили, что автокефалия им не нужна - тоже никого не интересует", - отметил представитель синодального отдела.

Так же точно, продолжил отец Николай, не спрашивая ни архиерея, ни духовенство, ни верующих, отменили парижский экзархат. "Со своими-то подданными чего уж церемониться! Да и томосу их всего 18 лет, почти что еще чернила не просохли, не такие бумаги доводилось отменять", - сказал собеседник агентства.

При этом он напомнил, что в свое время митрополит Евлогий, возглавлявший русские приходы в Западной Европе, в 1931 году был принят Константинопольским патриархом Фотием в свою юрисдикцию временно и лишь по причине бедствий, которые переживала Православная церковь в СССР. При нем был образован "Временный экзархат Святого Апостольского и Патриаршего Трона Константинополя в Западной Европе".

"Этот переход происходил без всяких отпускных грамот от Русской церкви, которая всегда считала его канонически незаконным. Правда, как патриарх Фотий, так и митрополит Евлогий тогда всячески подчеркивали временный характер создавшегося положения", - отметил священник.

Русский экзархат ведет свою историю с 1921 года, когда патриарх Московский и всея Руси Тихон назначил официальным представителем Русской церкви в Западной Европе находящегося в Париже митрополита Евлогия. В 1927 году Карловацкий Синод РПЦЗ запретил владыку Евлогия в служении и порвал с ним литургическое общение, что вызвало среди русских эмигрантов раскол на верных Синоду и верных Московскому патриархату.

В 1931 году митрополит Евлогий, желая избежать давления советской власти, которое проявлялось в требовании "подписки о лояльности", временно перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха, однако менее чем за год до своей кончины вновь был принят в юрисдикцию Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси Алексием I. Тем не менее большинство клириков и мирян во главе с новым митрополитом решили остаться в константинопольской юрисдикции.

В настоящее время экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

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