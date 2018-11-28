Приговор Шакро Молодому по делу о вымогательстве признали законным - Мосгорсуд

28.11.18 14:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой) и его подельникам, осужденным на длительные сроки лишения свободы за вымогательство, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Никулинского суда Москвы от 29 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, приговор З.Калашову и его 11 сообщникам, в том числе помощнику "авторитета" Андрею Кочуйкову (Итальянец), вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Никулинский суд 29 марта приговорил З.Калашова к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за два эпизода "вымогательства, совершенного с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

А.Кочуйков был признан виновным в одном эпизоде вымогательства - 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements на Жанны Ким (этот эпизод закончился перестрелкой у заведения, расположенного на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года - ИФ) - и приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Другой приближенный криминального авторитета, вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов, как и сам З.Калашов, был признан виновным в двух эпизодах вымогательства - у Ж.Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова - и получил 9 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще девять фигурантов дела в отношении З.Калашова были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Так, за вымогательство у Ж.Ким Эдуард Романов и Николай Николаев получили по 8 лет и 4 месяца колонии строгого режима, бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков - 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, Герсон Гамидов - 7 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

По эпизоду с Л.Гарамовым экс-сотрудник ФСО Александр Голубев, Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин получили по 7 лет и 4 месяца в колонии строгого режима.

Защита настаивала на незаконности и необоснованности приговора и просила Мосгорсуд отменить его.

З.Калашов, выступая с последним словом, попросил у суда апелляционной инстанции "объективного рассмотрения". "Я говорил и повторю, что к этим преступлениям отношения не имею", - сказал осужденный.

А.Кочуйков также попросил у Мосгорсуда "справедливости и объективности".

"Пускай будут оправданы и освобождены те, кто в этом не виноват", - добавил со своей стороны З.Калашов.

Следствие и суд первой инстанции установили, что З.Калашов, имеющий статус "вора в законе", в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Дед Хасан) "занял лидирующее положение в криминальном мире России" и "под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью".

Другие осужденные, согласно приговору, действовали в составе двух групп под общим руководством З.Калашова. Первую фактически возглавлял Б.Бекмурадов, который "для придания легального вида своей деятельности" на выделенные криминальным авторитетом денежные средства приобрел частное охранное предприятие "Защитник", вторую - А.Кочуйков, аналогичным способом купивший ЧОП "Заслон".