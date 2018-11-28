Керченский инцидент является провокацией Порошенко в преддверии выборов на Украине

28.11.18 15:09

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском заливе - это провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.

"Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - сказал В.Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!"

По словам президента, в сентябре 2018 года такой же караван военных кораблей прошел под Керченским мостом в Азовское море. "Они полностью исполнили договоренности и требования: сообщили, в каком составе идут, куда идут, кто идет. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море", - подчеркнул В.Путин.