Путин назвал законными действия российских пограничников в Керченском проливе

28.11.18 15:39

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские пограничники выполнили свой воинский долг при Керченском инциденте, если бы они действовали иначе, их нужно было отдать под суд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ", - сказал В.Путин на форуме "Россия зовет".

Он подчеркнул, что пограничники выполнили свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации.