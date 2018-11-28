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28.11.18 15:48

Кузбасс ожидает снижения производства молока на 2% в 2018 году

© РИА Новости. Виталий Аньков
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Производство молока в Кемеровской области в 2018 году ожидается на уровне 374 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Снижение производства молока в 2018 году допущено в 10 из 17 районов (области - ИФ). Наиболее значительное сокращение в Чебулинском (сокращение на 3 тыс. тонн), в Промышленновском (на 2,3 тыс. тонн), в Ленинск-Кузнецком (на 2 тыс. тонн), в Крапивинском районах (на 1,7 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

При этом за 10 месяцев производство молока в регионе сократилось на 2,8% - до 325,5 тыс. тонн. "В частности, в сельхозорганизациях сокращение составило 7,1%, или 9,3 тыс. тонн. Произведено за 10 месяцев 2018 года 121,5 тыс. тонн молока. В личных хозяйствах населения сокращение на 0,7%, или на 1,2 тыс. тонн. Произведено 179,1 тыс. тонн. Только в крестьянских (фермерских) хозяйствах произошел рост на 5% или на 4 тыс. тонн, объем производства составил 24,9 тыс. тонн", - отмечает пресс-служба.

Причина снижения производства - сокращение молочного стада. Так, за 10 месяцев текущего года поголовье коров по всем категориям хозяйств сократилось на 3,2% - до 84,3 тыс. животных. В частности, население сократило поголовье на 1,9 тыс. коров, сельхозорганизации - на 302 коровы, крестьянские (фермерские) хозяйства - на 528 голов.

По данным пресс-службы, в 2018 году "ожидаемый выход телят на 100 коров составит 72 теленка". "Это на четыре теленка меньше, чем в прошлом году. Итого недополучим 1277 телят за год", - говорится в сообщении.

Кроме того, сокращается надой молока от одной коровы. Так, за 10 месяцев 2018 года надой молока на одну корову по сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 32 кг и составил 4,054 тыс. кг. По прогнозам, в 2018 году надой на одну корову по сельхозорганизациям составит 4,88 тыс. кг - на 40 кг ниже прошлого года.

Со ссылкой на замгубернатора региона Алексея Харитонова пресс-служба отмечает, что ценовая ситуация на рынке сегодня неблагоприятна для производителей. Так, средняя стоимость одного килограмма молока, реализуемого сельхозорганизациями, в октябре была на 2,2 рубля ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным пресс-службы, в Кузбассе до октября цена была выше, чем в среднем по СФО.

Власти намерены улучшить показатели, в том числе, за счет господдержки. Так, объем субсидии "Повышение продуктивности КРС молочного направления", выделяемой хозяйствам региона, в 2019 году вырастет в 5,5 раз по сравнению с 2018 годом - до 378,1 млн рублей. На борьбу с лейкозом КРС в 2019 году планируется направить 160 млн рублей против 72 млн рублей в 2018 году.

По данным пресс-службы, сельхозорганизации региона производят 37% молока, крестьянские (фермерские) хозяйства - 8%, личные подсобные хозяйства населения - 55%.

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