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28.11.18 16:12
WADA получила доступ в антидопинговую лабораторию в Москве, заявил глава Минспорта
"Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче проб. В нее вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России. По три человека с каждой стороны", - сказал П.Колобков журналистам в среду.
По его словам, "эксперты представили свое видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты, в соответствии с обязательствами им был также предоставлен допуск в лабораторию".
Министр отметил, что все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России. Минспорт России готов оказать содействие в организации данной работы, обеспечении всем необходимым для проведения полного анализа проб.
"Говорить о сроках и объемах предстоящей работы на данном этапе пока рано. В ближайшее время все стороны выработают совместную позицию, о чем будет сделано соответствующее заявление", - сказал министр.
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