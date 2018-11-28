WADA получила доступ в антидопинговую лабораторию в Москве, заявил глава Минспорта

28.11.18 16:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставили доступ в московскую антидопинговую лабораторию, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче проб. В нее вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России. По три человека с каждой стороны", - сказал П.Колобков журналистам в среду.

По его словам, "эксперты представили свое видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты, в соответствии с обязательствами им был также предоставлен допуск в лабораторию".

Министр отметил, что все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России. Минспорт России готов оказать содействие в организации данной работы, обеспечении всем необходимым для проведения полного анализа проб.

"Говорить о сроках и объемах предстоящей работы на данном этапе пока рано. В ближайшее время все стороны выработают совместную позицию, о чем будет сделано соответствующее заявление", - сказал министр.