"ГАЗ" намерен вложить почти 21 млрд рублей в производство автомобилей в рамках планируемого СПИКа

28.11.18 16:14

© РИА Новости. Олег Золото

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Группа "ГАЗ" планирует направить 20,887 млрд рублей на создание нового производства и обновление существующих мощностей по выпуску легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжелых грузовиков в рамках готовящегося специнвестконтракта (СПИК).

Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, возможность заключения соответствующего СПИКа рассматривалась на межведомственной комиссии в Минпромторге РФ.

Как отмечается в сообщении, "по предварительным подсчетам примерно половина этой суммы будет инвестирована в нижегородские предприятия группы "ГАЗ".

"Более 20 млрд рублей направит "ГАЗ" на новое производство в рамках специнвестконтракта", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова по итогам работы межведомственной комиссии в Минпромторге РФ.

"На заседании межведомственной комиссии мы рассматривали возможность заключения специнвестконтракта между правительством РФ в лице Минпромторга России, правительства Нижегородской области и группой "ГАЗ". При обсуждении были небольшие технические замечания, но в целом проект был принят", - сказал М.Черкасов.

По его словам, СПИК предусматривает реализацию проекта "Создание промышленного производства колесных транспортных средств и модернизация существующих мощностей по выпуску колесных транспортных средств на базе производственных предприятий группы "ГАЗ" (модели легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжёлых грузовиков).

"Минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин по проекту - свыше 63 млрд руб. (с учетом инвестиций и налогов в других регионах: Ярославская, Челябинская, Ульяновская, Московская области). За все время реализации проекта будет создано до 1800 рабочих мест (всего по стране). Ожидается также увеличение объема экспорта производимых автомобилей", - добавил М.Черкасов.

Он также напомнил, что СПИК заключается сроком до 10 лет (до 2028 года). "На все это время инвестору гарантируется стабильность налогов и сборов на период действия контракта. Это означает, что изменения в законодательстве, ухудшающие положение предприятия, не будут распространяться на инвестора", - напомнил чиновник.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС России "обеспечить заключение" СПИК с Hyundai, ПАО "ГАЗ", ООО "БМВ Русланд Аутомотив" (BMW) и ГК "Автотор".