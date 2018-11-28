Взрыв газа, предположительно, произошел в воинской части во Владимирской области, есть пострадавшие

28.11.18 16:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Взрыв бытового газа, предположительно, произошел в одном из домов населенного пункта Барсово в Киржачском районе Владимирской области, есть пострадавшие.

"В 14:57 поступило сообщение об обрушении на 2-м этаже жилого дома по адресу: Киржачский район, н.п. Барсово, 77. В результате обрушения есть пострадавшие", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что не исключается взрыв бытового газа.

В администрации сельского поселения Першинское Киржачского района агентству сообщили, что инцидент произошел на территории воинской части, которая находится в введении Минобороны РФ.