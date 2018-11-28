Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, под завалами находится человек

28.11.18 17:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 ноября. Interfax-Russia.ru - В Якутии обрушилась порода на шахте "Денисовская", сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Произошло обрушение горной породы на шахте "Денисовская" (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар"). Под завалами находится один человек. Всего в шахте находятся 55 человек, на участке находилось 34 человека (одного завалило)", - заявили в главке.

Работа шахты не останавливалась. Семь человек устанавливают стойки и перекрытия, чтобы подобраться к завалам.

Глубина шахты составляет 230 м.