Вертолет "ЮТэйр" разбился под Нарьян-Маром, один человек погиб - источник

28.11.18 17:23

© РИА Новости. Максим Туманов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-26Т разбился, совершая незапланированную посадку в сложных метеоусловиях под Нарьян-Маром, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Вертолет "ЮТэйр" выполнял полет на площадку Пижма и, не долетев полкилометра, из-за сложных метеоусловий и плохой видимости стал экстренно снижаться. При посадке разбился", - сказал источник.

На борту были шесть человек, один погиб, пятеро, по предварительным данным, легко ранены, сообщил источник.