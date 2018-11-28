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Ждать суда: моряки Украины арестованы за пересечение границ России
 
 
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28.11.18 17:30

Все моряки с задержанных в Черном море кораблей ВМС Украины арестованы до 25 января 2019

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Киевский райсуд Симферополя в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей почти на два месяца последним девяти гражданам Украины с трех кораблей украинских ВМС, задержанных российскими пограничниками в Черном море за нарушение границы РФ.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из здания суда, арестованы до 25 января 2019 года командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук и бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, сотрудник СБУ Андрей Драч, а также Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.

Ранее, во вторник, приняты решения об аресте 15 из 24 украинцев с трех кораблей. Так, 12 человек (среди них командир бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк) постановил арестовать райсуд в Симферополе, троих раненых при задержании кораблей (среди них сотрудник СБУ Василий Сорока) - горсуд Керчи. Троих пострадавших отправят в СИЗО после выписки из больницы в Керчи.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

ФСБ завела уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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