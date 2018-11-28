Пилот погиб при крушении вертолета под Нарьян-Маром

28.11.18 17:39

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Северо-Западное следственное управление СКР решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения по факту крушения вертолета под Нарьян-Маром.

"Примерно в 16.19 потерпело крушение воздушное судно, на борту которого находились шесть человек. Один из них, командир воздушного судна, погиб. Относительно других пяти человек информация выясняется. На место выехала следственная группа в составе следователя по особо важным делам и криминалистов. Руководит группой первый заместитель руководителя управления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СЗСУ СКР.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)

Как сообщил "Интерфаксу" ранее источник в службах транспортного надзора региона, крушение вертолета Ми-26Т под Нарьян-Маром спровоцировали сложные метеоусловия. "Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости. Причина либо в ошибке пилота при незапланированной посадке, либо в отказе техники", - сказал источник.

Ранее в среду в оперативном штабе на месте ЧС сообщили "Интерфаксу", что вертолет Ми-26Т разбился, совершая незапланированную посадку в сложных метеоусловиях под Нарьян-Маром.

"Вертолет "ЮТэйра" выполнял полет на площадку Пижма и, не долетев полкилометра, из-за сложных метеоусловий и плохой видимости стал экстренно снижаться. При посадке разбился", - сказал источник.

На борту были шесть человек, один погиб, пятеро, по предварительным данным, легко ранены, сообщил источник.