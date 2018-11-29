Газопровод длиной 45 км построят для газификации космодрома Восточный

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Для газификации космодрома Восточный и наукограда Циолковский будет построен межпоселковый газопровод, протяженностью чуть более 45 км, идущий от газораспределительной станции (ГРС) Углегорск.
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Как следует из материалов на сайте госзакупок, ООО "Газпром межрегионгаз" объявило открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству объекта газораспределения в рамках первого этапа газификации Амурской области.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 852 млн рублей с НДС. Заявки принимаются до 18 декабря, их рассмотрение намечено на 6 февраля 2019 года. Сроки выполнения работ - не более 12 месяцев с даты заключения договора.
В списке объектов непосредственно сам газопровод, 10 пунктов редуцирования газа, одна станция дренажной защиты, восемь станций катодной защиты. Трасса газопровода предусматривает по одному переходу через Забайкальскую железную дорогу на перегоне Селеткан-Ледяная, реки Большая Пера и Ора, через федеральную трассу "Амур". Также на пути газовой трубы четыре пересечения с железнодорожными подъездными путями, шесть - с автодорогами космодрома, три ручья.
Источником газоснабжения будет строящаяся в 2 км от села Глухари ГРС с обеспечением подачи газа в объеме до 52,5 тыс. кубометров в час давлением 1,2 МПа. Пропускная способность газопровода составит почти 44,5 тыс. кубометров в час, в том числе для потребителей космодрома - 32,5 тыс. кубометров в час, города Углегорска (Циолковский) почти 10,7 тыс. кубометров в час, остальное - для перспективных потребителей.
По проекту потребителями являются город Циолковский и космодром Восточный: стартовый и технический комплексы, кислородно-азотный завод, комплекс хранения ракетного топлива, станции "Промышленная-1", полигон ТБО, водородный завод, промышленная строительно-эксплуатационная база.