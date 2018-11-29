Газопровод длиной 45 км построят для газификации космодрома Восточный

29.11.18 06:09

© РИА Новости. Евгений Самарин

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Для газификации космодрома Восточный и наукограда Циолковский будет построен межпоселковый газопровод, протяженностью чуть более 45 км, идущий от газораспределительной станции (ГРС) Углегорск.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, ООО "Газпром межрегионгаз" объявило открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству объекта газораспределения в рамках первого этапа газификации Амурской области.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 852 млн рублей с НДС. Заявки принимаются до 18 декабря, их рассмотрение намечено на 6 февраля 2019 года. Сроки выполнения работ - не более 12 месяцев с даты заключения договора.

В списке объектов непосредственно сам газопровод, 10 пунктов редуцирования газа, одна станция дренажной защиты, восемь станций катодной защиты. Трасса газопровода предусматривает по одному переходу через Забайкальскую железную дорогу на перегоне Селеткан-Ледяная, реки Большая Пера и Ора, через федеральную трассу "Амур". Также на пути газовой трубы четыре пересечения с железнодорожными подъездными путями, шесть - с автодорогами космодрома, три ручья.

Источником газоснабжения будет строящаяся в 2 км от села Глухари ГРС с обеспечением подачи газа в объеме до 52,5 тыс. кубометров в час давлением 1,2 МПа. Пропускная способность газопровода составит почти 44,5 тыс. кубометров в час, в том числе для потребителей космодрома - 32,5 тыс. кубометров в час, города Углегорска (Циолковский) почти 10,7 тыс. кубометров в час, остальное - для перспективных потребителей.

По проекту потребителями являются город Циолковский и космодром Восточный: стартовый и технический комплексы, кислородно-азотный завод, комплекс хранения ракетного топлива, станции "Промышленная-1", полигон ТБО, водородный завод, промышленная строительно-эксплуатационная база.