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29.11.18 06:23
Прокуратура выясняет причины обвала шахты "Денисовская" в Якутии
"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по соблюдению правил техники безопасности на производстве, организации работы по охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
Как сообщалось ранее, в Якутии произошло обрушение горной породы на шахте "Денисовская" (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар"). "Под завалами находится один человек. Всего в шахте находятся 55 человек, на участке находилось 34 человека (одного завалило)", - сообщили ранее в МЧС.
Глубина шахты составляет 230 м.
Угрозы жизни работающим в забое горняков нет. Персонал на поверхность не выводился. Уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы. Работа шахты не прекращалась
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