Прокуратура выясняет причины обвала шахты "Денисовская" в Якутии

29.11.18 06:23

© РИА Новости. Виталий Безруких

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала шахты "Денисовская" в Якутии, где под завалами оказался один человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по соблюдению правил техники безопасности на производстве, организации работы по охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Как сообщалось ранее, в Якутии произошло обрушение горной породы на шахте "Денисовская" (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар"). "Под завалами находится один человек. Всего в шахте находятся 55 человек, на участке находилось 34 человека (одного завалило)", - сообщили ранее в МЧС.

Глубина шахты составляет 230 м.

Угрозы жизни работающим в забое горняков нет. Персонал на поверхность не выводился. Уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы. Работа шахты не прекращалась