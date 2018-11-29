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29.11.18 07:07
Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте "Денисовская", найден мертвым
В свою очередь, пресс-служба МЧС Якутии сообщает, что работы по разбору завала продолжаются. "Обнаружены фрагменты тела при разборке завала в шахте Денисовская, работы по разбору завала продолжаются", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Якутии произошло обрушение горной породы на шахте "Денисовская" (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар"). Под завалами находился один человек, с ним никак не могли установить связь. Глубина шахты составляет 230 м.
Прокуратура проводит проверку по факту обвала шахты.
Филиал "Шахта "Денисовская" - обособленное подразделение ООО "Нерюнгриуголь". Шахта введена в эксплуатацию в 2009 г. Расположена п. Серебряный Бор (Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ. Основной вид деятельности - добыча угля.
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