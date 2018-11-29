Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте "Денисовская", найден мертвым

29.11.18 07:07

© РИА Новости. Варвара Гертье

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Шахтер, который оказался под завалом на шахте "Денисовская", найден мертвым, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в четверг диспетчер оперативного штаба ЧС на шахте "УК Нерюнгри Уголь".

В свою очередь, пресс-служба МЧС Якутии сообщает, что работы по разбору завала продолжаются. "Обнаружены фрагменты тела при разборке завала в шахте Денисовская, работы по разбору завала продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Якутии произошло обрушение горной породы на шахте "Денисовская" (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар"). Под завалами находился один человек, с ним никак не могли установить связь. Глубина шахты составляет 230 м.

Прокуратура проводит проверку по факту обвала шахты.

Филиал "Шахта "Денисовская" - обособленное подразделение ООО "Нерюнгриуголь". Шахта введена в эксплуатацию в 2009 г. Расположена п. Серебряный Бор (Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ. Основной вид деятельности - добыча угля.