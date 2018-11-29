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Сахалинские депутаты настаивают на сохранении существующих границ РФ при заключении мирного договора с Японией

© РИА Новости. Александр Лыскин
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией.

Обращение по этому поводу депутаты приняли в четверг на пленарном заседании, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

В начале заседания законодатели заслушали представителя МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимира Носова, который сообщил об официальной позиции МИД РФ. "Речь не идет о каких-то конкретных договоренностях по срокам решения проблемы мирного договора. Переговорный процесс продолжается. Главным условием является признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами", - озвучил он позицию российского МИД.

Депутаты в свою очередь сообщили, что им поступают звонки от обеспокоенных жителей Курил.

"Со слов пресс-секретаря президента Д.Пескова, стороны (Россия и Япония - ИФ) договорились активизировать переговоры на основе декларации 1956 года. А в основе ее было четко прописано, что мирный договор может быть заключен после передачи Японии острова Шикотан и Малой Курильской гряды. У нас это вызывает обеспокоенность", - заявил депутат Александр Болотников.

Депутаты отметили, что Облдума "настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ РФ".

Они приняли текст обращения, который будет в ближайшие дни направлен министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"Сахалинская областная Дума на протяжении многих лет имеет принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности РФ. Сахалинская облдума неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции РФ по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды (куда входит и о. Шикотан - ИФ) представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ", - говорится в обращении.

Там подчеркивается, что Курильские острова являются "неотъемлемой частью РФ и ее субъекта - Сахалинской области и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение".

Депутаты указывают на требование ст. 4 Конституции РФ о соблюдении целостности, неприкосновенности территории РФ. Они просят С. Лаврова разъяснить позицию МИДа РФ "в отношении возникающих у жителей Сахалинской области вопросов", а также принять меры "по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов".

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