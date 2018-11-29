Сахалинская облдума выступает против прямого субсидирования регионов друг другом

29.11.18 07:50

© РИА Новости. Александр Астафьев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Сахалинской облдумы считают неприемлемой инициативу федеральных властей о возможности прямого субсидирования регионов друг другом, и просят Госдуму не принимать это нововведение в Бюджетный кодекс РФ.

Такое решение облдума приняла в четверг на пленарном заседании, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

Как пояснила на заседании депутат облдумы Наталья Захарчук, правительство РФ 25 октября внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, предложив ввести новые формы межбюджетных трансфертов - предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ другому субъекту в целях софинансирования расходных обязательств. При этом предполагается, что цели и условия предоставления этих субсидий будут оговаривать губернаторы.

"Однозначно, что в основном этот законопроект подготовлен для Сахалинской области", - считает депутат Юрий Выголов. Отметив,что "присоединение Сахалинской области к Приморскому краю - длительный и мучительный процесс", а назначенный для Сахалина врио "подпишет и деньги пойдут" из облбюджета островного региона в другой регион, например, в Приморский край.

Депутаты отметили, что у Сахалинской области много проблем, например, практически отсутствует газификация населенных пунктов, добраться с севера Сахалина до юга острова на автотранспорте - непростое испытание, так как реконструкция с асфальтированием транссахалинской дороги, начавшаяся много лет назад, до сих пор не завершена. С принятием нововведения федеральной власти в Бюджетный кодекс "мы уже эти застарелые вопросы, которые решены во многих субъектах РФ, не сможем решить", констатировали депутаты.

"Считаю, что правительство РФ не может найти путей пополнения федеральной казны и старается делать это изыманием части налогов в других субъектах. Нам нужно с этим вопросом биться", - заявил депутат Александр Болотников. Он предложил подключить юристов, чтобы изучить законность этой поправки в Бюджетный Кодекс и, возможно, опротестовать ее через суд.

Депутаты также решили обратиться ко всем фракциям Госдумы с предложением "не соглашаться с данной концепцией нововведения в Бюджетный кодекс".