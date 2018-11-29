Международный центр мас-рестлинга планируют создать в Якутии в 2019 г

29.11.18 07:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии и представители спорта планируют в 2019 году создать на базе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) международный центр мас-рестлинга, сообщает в четверг пресс-служба университета.

По итогам обсуждения на круглом столе в Госсобрании (Ил Тумэн) принято решение создать в 2019 году международный центр мас-рестлинга со штаб-квартирой в Якутске и разработать программу по развитию данного вида спорта в Якутии на 2020-2025 гг.

"Была принята резолюция. Следующим этапом станет законодательное закрепление с участием спортивных юристов международного уровня. Чтобы сделать мас-рестлинг олимпийским видом спорта, нужен международный центр. Хотелось бы создать такой центр на базе СВФУ, но возможны и другие варианты. В любом случае, со своей стороны мы окажем максимальную поддержку", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой мас-рестлинга и национальных видов спорта Института физической культуры и спорта СВФУ Михаила Борохина.