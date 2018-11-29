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29.11.18 07:58
Международный центр мас-рестлинга планируют создать в Якутии в 2019 г
По итогам обсуждения на круглом столе в Госсобрании (Ил Тумэн) принято решение создать в 2019 году международный центр мас-рестлинга со штаб-квартирой в Якутске и разработать программу по развитию данного вида спорта в Якутии на 2020-2025 гг.
"Была принята резолюция. Следующим этапом станет законодательное закрепление с участием спортивных юристов международного уровня. Чтобы сделать мас-рестлинг олимпийским видом спорта, нужен международный центр. Хотелось бы создать такой центр на базе СВФУ, но возможны и другие варианты. В любом случае, со своей стороны мы окажем максимальную поддержку", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой мас-рестлинга и национальных видов спорта Института физической культуры и спорта СВФУ Михаила Борохина.
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