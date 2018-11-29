Две фуры столкнулись на трассе "Байкал" в Иркутской области

29.11.18 08:19

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Два большегрузных автомобиля столкнулись утром в четверг на федеральной трассе Р258 "Байкал" в Иркутской области, один водитель погиб, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"На 54 км участка Иркутск - Слюдянка произошло лобовое столкновение двух фур. Движение по трассе приостанавливалось в обоих направлениях, сейчас открыта одна полоса. Возможно образование значительных заторов", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По данным полиции, в результате столкновения обе фуры перевернулись, перекрыв дорогу. Груз одной - мандарины в картонных коробках - рассыпался по дорожному полотну.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и экипажи Государственной инспекции безопасности дорожного движения.