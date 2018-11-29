Следователи в Хакасии проверяют обстоятельства исчезновения четырех туристов

29.11.18 08:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка начата в Хакасии после того, как на минувших выходных в горах пропала группа туристов на снегоходах, сообщает в четверг пресс-центр регионального следственного управления СКР.

"Предварительно установлено, что утром 24 ноября группа туристов в количестве четверых человек, среди которых, трое мужчин - жителей Красноярского края 29 и 40 лет и 36-летняя жительница города Саяногорска, выехали на трех снегоходах в район урочища озера Панфиловское и урочища Левая Сарала. В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время туристов ищут более 70 полицейских, волонтеров, спасателей.