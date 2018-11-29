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29.11.18 08:22
Следователи в Хакасии проверяют обстоятельства исчезновения четырех туристов
"Предварительно установлено, что утром 24 ноября группа туристов в количестве четверых человек, среди которых, трое мужчин - жителей Красноярского края 29 и 40 лет и 36-летняя жительница города Саяногорска, выехали на трех снегоходах в район урочища озера Панфиловское и урочища Левая Сарала. В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
В настоящее время туристов ищут более 70 полицейских, волонтеров, спасателей.
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