Сахалинская Дума просит президента РФ как можно быстрее назначить врио губернатора

29.11.18 08:37

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская областная Дума направит обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложением скорейшего назначения временно исполняющего обязанности губернатора региона.

Такое решение приняли депутаты в четверг на пленарном заседании, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

"Без врио мы ничего не можем сделать, мы оказались в юридическом вакууме", - сказала депутат Ирина Никитина на заседании.

Депутаты отметили, что в Облдуму поступает шквал звонков от жителей региона, обеспокоенных длительным отсутствием главы региона (его нет с 26 сентября - ИФ), а также различными слухами, например, что Сахалинскую область собираются присоединить к Приморскому краю.

Депутаты отметили, что 12 декабря истекает срок внесения в Облдуму главного документа региона - проекта областного бюджета на 2019 год, "по истечению которого бюджет области в текущем году однозначно не будет принят".

Кроме того, принятые Думой 20 областных законов не могут вступить в силу из-за отсутствия подписи главы региона, из-за чего, например, регион в следующем году может потерять более 200 млн рублей. Невозможно также внести изменения в областной бюджет текущего года в целях полного освоения бюджетных средств, что приведет к образованию неиспользованных остатков финансовых средств.

Депутат Дмитрий Пашов предложил внести поправки в устав региональной власти в части права подписи, которая исключит "остановку жизни региона, если с губернатором что-то случится".

Депутат И.Никитина сообщила депутатам, что 6 ноября шестеро депутатов Облдумы уже направляли обращение к президенту РФ с предложением назначить врио губернатора главного федерального инспектора Сахалинской области Сергея Будкина до проведения выборов губернатора региона в сентябре 2019 года. Но до сих пор ответ депутаты из Кремля не получили.

Депутаты согласовали текст обращения, который будет отправлен президенту в ближайшие дни.

"Сахалинская Облдума обеспокоена сложившейся ситуацией и обращается к Вам с просьбой о скорейшем принятии решения о назначении врио губернатора Сахалинской области", - говорится в этом обращении.

Как сообщалось, сахалинский губернатор Олег Кожемяко 26 сентября был назначен врио губернатора Приморского края.