Три спасательные группы и катер продолжают поиски жертв кораблекрушения на Байкале

29.11.18 08:48

© РИА Новости. МЧС РФ

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели четвертые сутки продолжают поиски катера "Скорпион", который в ночь на понедельник с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение во время шторма в проливе Малое море озера Байкал, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

"Сегодня работают три наземные группы, которые осматривают береговую линию, и катер МЧС. Вертолет будет задействоваться по погоде - сейчас на месте низкая облачность, идет снег", - сообщил сотрудник пресс-службы.

За три дня поисков спасатели обследовали 74 км береговой полосы и 482 кв. км акватории Байкал с помощью вертолета Ми-8 и поисково-спасательного катера. В понедельник и вторник удалось обнаружить тела двух из четырех пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что катер ПР-433 "Скорпион", на борту которого находилось четверо мужчин - три пассажира и судоводитель, пропал в воскресенье в условиях штормового ветра на озере Байкал. По предварительным данным, около 18:00 мск судно перевернулось возле мыса Зундук в проливе Малое море, о чем один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону. Больше мужчины на связь не выходили.

Известно, что катер следовал по маршруту порт Байкал (юг озера у истока реки Ангары) - остров Ольхон (средняя часть озера) и обратно общей протяженностью около 500 км. На борту находились двое жителей порта Байкал, личности еще двоих не установлены.

Сообщалось также, что на берегу острова Ольхон - на противоположной от мыса Зундук стороне пролива Малое море - с разницей в сутки были обнаружены тела двух погибших мужчин, а также три спасательных круга, спасательный плот и газовый баллон.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР по факту кораблекрушения возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пролив Малое море отделяет от материка остров Ольхон, его длинна - около 70 км, ширина - от 5 до 16 км, глубина - до 210 м в северной части.