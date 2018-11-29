Смерть под землей: машинист комбайна погиб в шахте "Колмара" в Якутии
  
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
   
Шли в Бердянск: на задержанных украинских кораблях были сотрудники СБУ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
29.11.18 08:48

Три спасательные группы и катер продолжают поиски жертв кораблекрушения на Байкале

© РИА Новости. МЧС РФ
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели четвертые сутки продолжают поиски катера "Скорпион", который в ночь на понедельник с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение во время шторма в проливе Малое море озера Байкал, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

"Сегодня работают три наземные группы, которые осматривают береговую линию, и катер МЧС. Вертолет будет задействоваться по погоде - сейчас на месте низкая облачность, идет снег", - сообщил сотрудник пресс-службы.

За три дня поисков спасатели обследовали 74 км береговой полосы и 482 кв. км акватории Байкал с помощью вертолета Ми-8 и поисково-спасательного катера. В понедельник и вторник удалось обнаружить тела двух из четырех пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что катер ПР-433 "Скорпион", на борту которого находилось четверо мужчин - три пассажира и судоводитель, пропал в воскресенье в условиях штормового ветра на озере Байкал. По предварительным данным, около 18:00 мск судно перевернулось возле мыса Зундук в проливе Малое море, о чем один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону. Больше мужчины на связь не выходили.

Известно, что катер следовал по маршруту порт Байкал (юг озера у истока реки Ангары) - остров Ольхон (средняя часть озера) и обратно общей протяженностью около 500 км. На борту находились двое жителей порта Байкал, личности еще двоих не установлены.

Сообщалось также, что на берегу острова Ольхон - на противоположной от мыса Зундук стороне пролива Малое море - с разницей в сутки были обнаружены тела двух погибших мужчин, а также три спасательных круга, спасательный плот и газовый баллон.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР по факту кораблекрушения возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пролив Малое море отделяет от материка остров Ольхон, его длинна - около 70 км, ширина - от 5 до 16 км, глубина - до 210 м в северной части.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.11.18 14:26
Собянин об остановке первой в Москве канатной дороги: живем в век киберугроз
.
  29.11.18 12:24
Завершён масштабный ремонт станции метро "Коломенская"
.
  29.11.18 12:13
Температура в столице опустилась до рекордных за осень 10 градусов мороза
.
  28.11.18 16:12
WADA получила доступ в антидопинговую лабораторию в Москве
.
  28.11.18 15:55
Собянин присвоил статус промкомплекса Всероссийскому НИИ авиационных материалов
.
  28.11.18 14:45
Приговор Шакро Молодому по делу о вымогательстве признали законным - Мосгорсуд
.
  28.11.18 11:23
Почти 30 домов переселяются в рамках реновации в столице
.
  28.11.18 11:12
Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя
.
  28.11.18 11:10
Температура в Москве к концу дня может достичь 7-9 градусов мороза
.
  27.11.18 17:07
Плановые учения пройдут в Кремле 30 ноября - ФСО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket