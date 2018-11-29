Правительство будет сопровождать инвестпроект "Енисейская Сибирь" - Силуанов

29.11.18 08:59

© РИА Новости. Екатерина Штукина

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров по вопросу содействия реализации новых инвестиционных проектов заявил о поддержке правительством инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", сообщается на официальном сайте Кремля.

"Крупный проект, мы будем также сопровождать, называется "Енисейская Сибирь". Здесь предусматривается реализация проекта в сфере металлургического производства, добыча полезных ископаемых, транспортная, энергетическая инфраструктура. В первую очередь этот проект будет реализовываться в Красноярском крае, Республике Тыве, Хакасии. Из крупных инвесторов это "РУСАЛ", "Роснефть", СУЭК и ряд других", - говорится в сообщении со ссылкой на слова А.Силуанова.

"Енисейская Сибирь" - инвестиционный проект, предложенный в 2017 году главой Красноярского края Александром Уссом. Он включает в себя частные инвестиции в разработку крупных месторождений полезных ископаемых и строительство перерабатывающих мощностей, развитие предприятий АПК и ЛПК, строительство объектов транспортной инфраструктуры и модернизация энергосистемы на территории Тувы, Хакассии и Красноярского края. Роль государства в его реализации - снятие инфраструктурных ограничений за счет бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что первые 7 инвестпроектов Красноярского края, Хакасии и Тувы под общим брендом "Енисейская Сибирь" были представлены в апреле 2017 года на Красноярском экономическом форуме. Через полгода в распоряжении правительства РФ уже фигурировало 23 инвестпроекта общей стоимостью 1,2 трлн рублей со сроком реализации до 2027 года.