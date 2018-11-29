Россия внедряет новую систему для охраны морских рубежей в районе Крыма

29.11.18 09:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия в Крыму начинает использовать автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".

"Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля "Рубеж". Эта работа ведется",- сказал собеседник.

По его словам, это новая система, которой раньше в Крыму не было.

Согласно открытым данным, система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации

Накануне стало известно, что Россия усилит ПВО Крыма еще одни комплексом С-400. До этого в Крыму были развернуты три дивизиона С-400 - в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Ранее российские военные ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз. Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".