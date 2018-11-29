Экологическая ситуация в районе Байкала ухудшается, ФЦП по его охране не дает результатов

29.11.18 09:23

© РИА Новости. Владимир Смирнов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Расходование средств на выполнение федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" не дает ожидаемых результатов, экологическая ситуация в районе озера продолжает ухудшаться.

К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки реализации программы в 2015-2018 годах совместно с КСО Иркутской области и республики Бурятия.

"Несмотря на то, что за 2015-2017 годов и 9 месяцев 2018 года государственные заказчики программы израсходовали на ее реализацию 8,4 млрд рублей, экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП", - говорится в сообщении контрольного ведомства по итогам проверки.

Госзаказчиком - координатором программы является Минприроды. Министерство, полагают в Счетной палате, не обеспечило надлежащую координацию деятельности государственных заказчиков ФЦП. "Финансовые ресурсы и целевые индикаторы ФЦП между собой не увязаны, достоверность установленных индикаторов не подтверждена. Средства, выделенные на ее реализацию, расходуются зачастую без достижения ожидаемого результата", - приводятся в сообщении слова директора департамента Счетной палаты Сергея Нероева.

Так, из 9 показателей ФЦП в 2015 году не достигнуто 6, в 2016 году - 7, а в 2017 году - 4. При этом в 2017 году два показателя выполнены за счет корректировки их значений под фактически ожидаемые. Основная причина недостижения показателей - несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов ФЦП: в 2014-2017 годах из 17 объектов в срок были введены только 5.

Ежегодно не выполняется показатель, характеризующий охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом. Это связано с затягиванием более чем на 3 года ввода в эксплуатацию научно-исследовательского судна Росгидромета.

Также Счетная палата отмечает ежегодное недостижение показателя сокращения объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов. Из четырех запланированных полигонов три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен. При этом использованы средства федерального бюджета на 232,2 млн рублей. По данным Росприроднадзора, на начало 2018 года обеспеченность Иркутской области и Бурятии полигонами крайне низкая, нет ни одного объекта переработки твердых коммунальных отходов. Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объема создает риски роста несанкционированных свалок на Байкальской природной территории, отмечается в сообщении.

Счетная палата также видит риски недостижения результатов по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенги и экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (г.Закаменск). "Несмотря на то, что за период с 2012 по 2018 годы на их реализацию было израсходовано 1,3 млрд рублей, по данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов в воде реки Селенги по состоянию на май 2018 года в 7,7 раза превышает фоновую пробу, а химические вещества, содержащиеся в воздухе Закаменска, представляют угрозу здоровью его жителей, увеличивая число болезней органов дыхания, центральной нервной системы, системы крови, почек и эндокринной системы", - отмечает СП.

"Крайне сложно" реализуется еще одно ключевое мероприятие программы - ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. С 2013 по 2015 год на его реализацию было выделено почти 2,9 млрд рублей. В 2016 году средства практически в полном объеме были возвращены в федеральный бюджет, за исключением 131 млн рублей, израсходованных на проектную документацию, которую в результате невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке. Несмотря на это, в 2017-2018 гг. бюджету Иркутской области на выполнение этого мероприятия вновь выделена субсидия в 1,3 млрд рублей. При этом Минприроды Иркутской области, не имея откорректированной проектной документации, заключило с АО "Росгеология" госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия комбината на 5,9 млрд рублей. "Если учесть, что технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, цена госконтракта не может считаться обоснованной", - полагает Счетная палата.

"Таким образом, мероприятие, которое реализуется с 2013 года и должно быть завершено к 2020 году, фактически еще даже не начиналось. При этом были необоснованно отвлечены средства федерального бюджета в сумме 4 млрд рублей, оплачена проектная документация, которая не подлежит применению, а ее корректировка потребует дополнительного времени и средств", - констатировал С.Нероев.

Счетная палата сообщает, что заместитель министра природных ресурсов Иван Валентик согласился с ее выводами, в частности, о том, что должный механизм координации между всеми участниками ФЦП отсутствовал. "В этой связи приняты определенные меры, в частности, создано в Минприроды России координирующее подразделение, которое будет заниматься мониторингом реализации ФЦП", - приводятся в сообщении его словам. Представитель Минприроды также пообещал внимательно проработать предложения Счетной палаты в части корректировки показателей ФЦП. "Мы свяжем их с теми целевыми показателями, которые сегодня у нас подготовлены в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Это пять показателей, и они измеримы, с нашей точки зрения", - подчеркнул он.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представления в Минприроды России и Минстрой России, обращение - в Генеральную прокуратуру и информационные письма - в правительство Российской Федерации, правительства Иркутской области и республики Бурятия. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.