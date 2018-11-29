Вандалы повредили стелу "66 параллель" в Салехарде

29.11.18 09:38

© РИА Новости. Мария Плотникова

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Салехардской дирекции единого заказчика обратились в полицию с заявлением о повреждении стелы "66 параллель" неизвестными вандалами, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Дефекты были обнаружены во время очередного осмотра объекта и очистки его от снега и мусора. Так, секции облицовки монумента оказались вдавлены, выгнуты или поломаны. А неделю назад неизвестные вырвали световую ленту, подсвечивающую изображение Полярного круга.

"Монумент был сделан давно, возможности починить его сразу нет. Сейчас будут искаться поставщики, запрашиваться коммерческие предложения", - отметил заместитель начальника отдела по благоустройству города Салехардской дирекции единого заказчика Олег Левченко, слова которого приводятся в сообщении.

Город Салехард расположен на Полярном круге. Стела "66 параллель" представляет собой две пирамиды высотой 20 и 22 метра, рассеченные полукругом. Она была установлена в 2003 году на условной линии прохождения Полярного круга (66 градусов 33 минуты северной широты).