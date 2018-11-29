Встреча Путина и Трампа вланируется в Буэнос-Айресе в субботу около полудня

29.11.18 09:55

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина планируется в Буэнос-Айресе в середине дня в субботу, лидеры сами определят ее формат, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Вашингтоне.

"Встреча намечена около полудня по местному времени (18:00 мск), на нее отводится более часа, возможно, два", - сказал источник.

Он подчеркнул, что лидеры сами определят ее формат. "Захотят, будут беседовать один на один с переводчиками, если понадобится, пригласят к себе отдельных членов делегаций", - пояснил собеседник агентства.

Накануне в Кремле сообщили, что встреча президентов РФ и США запланирована в Буэнос-Айресе на 1 декабря, ее содержание и продолжительность будут целиком зависеть от двух лидеров.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, "стороны условились о месте и времени проведения встречи".

"Предусматривается, что президенты переговорят один на один, а затем подключат к беседе членов своих делегаций", - добавил Ю.Ушаков.

Он сообщил, что состав участников встречи президентов РФ и США согласован. Ю.Ушаков не стал его называть, подчеркнув лишь, что "подготовка велась основательно и вещи, которые должны обеспечить проведение этой встречи, более или менее подготовлены".

Помощник президента РФ также подчеркнул, что "характер беседы, ее содержание и продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут и основные темы для обсуждения".

"Времени будет вполне достаточно, но президенты сами будут этим временем распоряжаться, и продолжительность беседы будет зависеть от того, какой характер эта беседа примет", - отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, возможно ли принятие совместного заявления по итогам встречи Путин-Трамп, Ю.Ушаков сказал: "Стороны пока об этом не договаривались, но, естественно, через соответствующих членов делегаций информация будет передана". "Но как это будет сделано, пока не обусловлено", - отметил помощник президента.

Ю.Ушаков подчеркнул, что "эта встреча в одинаковой степени нужна обеим сторонам, прежде всего с точки зрения дальнейшего развития ситуации в мире в целом".