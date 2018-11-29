Одна из трасс на Ставрополье закрыта для проезда из-за непогоды

29.11.18 10:25

© РИА Новости. Илья Питалев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение для всех видов транспорта закрыто в Грачевском районе Ставропольского края из-за плохих погодных условий, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В 09:40 мск временно ограничено движение всех видов транспорта на автодороге "Ставрополь - Александровское- Минеральные Воды" с 0 по 34 километр. Причина введенных ограничений стал гололед на проезжей части и сильный ветер", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в настоящее время проводится обработка проезжей части противогололедными материалами. Как только дорога будет приведена в безопасное состояние, ограничения будут сняты.

Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует в ближайшие двое суток отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Кроме того, отмечается, что сильный снегопад осложнил дорожную ситуацию на Ставрополье. С ночи на территории региона не прекращаются осадки в виде мокрого снега. По прогнозам синоптиков, негативные погодные условия продержатся еще сутки. 30 ноября ожидается сильный ветер, снежные переметы и налипание снега на проезжую часть.

"В настоящее время все наряды ДПС Ставрополья переведены на усиленный вариант несения службы. Особенно негативная ситуация сложилась в краевой столице, где сильный снегопад парализовал движение в утренний час пик. Также сложная ситуация наблюдается на территории Красногвардейского и Шпаковского районов", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что на федеральной дороге "Кавказ" с 209 по 230 километр наблюдается сильный снегопад и снежные переметы, на автодороге "Подъем к городу Ставрополю" ситуация осложнена для проезда большегрузов. На всех автодорогах работает специализированная техника.