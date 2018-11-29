Транспортные следователи в четверг вылетят на место крушения вертолета в НАО, если позволит погода

29.11.18 10:39

© РИА Новости. Саид Царнаев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители Архангельского следственного отдела на транспорте в четверг прибудут на место крушения вертолета Ми-26Т в Ненецком автономном округе (НАО) в случае благоприятных погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"На месте происшествия будет создан оперативный штаб из представителей профильных ведомств", - сказал собеседник агентства.

В администрации добавили, что в настоящее время пострадавшие при крушении госпитализированы в Ненецкую окружную больницу. Состояние одного оценивается как тяжелое. Ему проведена операция, он находится в реанимации. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, вертолет Ми-26Т, принадлежащий компании "ЮТэйр", в среду совершил жесткую посадку в районе раки Пижма на границе с Коми. На борту находились шесть членов экипажа. Пятеро пострадали, погиб пилот.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (ч.2 ст.263 УК РФ).

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.