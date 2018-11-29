Лестницы для подъема туристов на стены возводят в Псковском кремле

29.11.18 10:47

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В Довмонтовом городе и в северной части Псковского кремля строят лестницы для подъема на стены, сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника.

На крепостных стенах производится ремонт деревянных перил и устанавливается ограждающая сетка для безопасного прохода туристов. В дальнейшем Псковским музеем планируется организация экскурсионных маршрутов по кремлю с подъемом на боевые ходы.

"Туристы смогут увидеть Псковский кремль с новых ракурсов. Заглянув в бойницы, что на крепостной стене, псковичи и гости города смогут по-новому взглянуть на Завеличье и Запсковье", - отмечает пресс-служба музея.

Кроме того, в северной части кремля завершается работа по возведению кровли на участке западной стены, которая была сорвана ураганным ветром в 2015 году. Продолжаются работы по ремонту смотровой площадки, с которой открывается вид на устье Псковы, Высокую и Плоскую башни.

Уже закончены работы по замене сгнившей деревянной лестницы - подъема от башни Святых ворот и деревянной кровли над палаткой над Великими (Троицкими) воротами.

Как отмечается в сообщении, все работы по дереву ведутся вручную по старинным плотницким технологиям. Их осуществляет ООО "Поморская плотницкая школа" (г. Архангельск) под руководством мастера Андрея Богомазова.

Масштабные работы по реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове проводятся в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". В общей сложности на оба объекта выделены более 1,5 млрд рублей из средств Всемирного банка. Срок окончания работ - июнь 2019 года. Музеефикацией занимается Псковский музей-заповедник.

Проект по реставрации, приспособлению и музеефикации северной части Окольного города призван создать завершенную панораму Псковского кремля. "Варлаамовский угол" включает в себя три башни: Варлаамовскую наугольную, Плоскую и Воскресенскую (Высокую) и участок прясла крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни. Проект также предполагает открытие доступа для туристов на крепостную стену и в башни, где будут размещаться экспозиции из фондов Псковского музея-заповедника.

Все объекты будут доступны для маломобильных групп населения.

Как сообщалось, в августе во время посещения Пскова министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о необходимости открыть для посещения стены и боевые ходы Псковского кремля.