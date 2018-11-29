Порядка 160 школьников НАО перевезут в сёла на зимние каникулы

29.11.18 10:58

© РИА Новости. Алексей Курбатов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Школьников Ненецкого автономного округа (НАО) будут развозить в родные поселения к родителям с 22 по 30 декабря, сообщила пресс-служба администрации региона.

Этой зимой вертолет развезет по домам порядка 160 детей. Первыми на каникулы отправятся жители поселков Индига и Выучейский. Второй борт отправится в Коткино, Нижнюю Пешу, Ому и Снопу. Заключительный рейс кампании 29 декабря доставит на новогодние праздники школьников из поселка Нельмин Нос.

Обратно в Нарьян-Мар дети начнут возвращаться 9 января. Завершить кампанию по доставке детей с зимних каникул в Ненецком округе планируют к 15 января 2019 года.

По информации пресс-службы, ежегодно администрация округа выделяет порядка 25 млн рублей на организацию полетов обучающихся к местам проживания и обратно.