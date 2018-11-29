|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.11.18 10:58
Порядка 160 школьников НАО перевезут в сёла на зимние каникулы
Этой зимой вертолет развезет по домам порядка 160 детей. Первыми на каникулы отправятся жители поселков Индига и Выучейский. Второй борт отправится в Коткино, Нижнюю Пешу, Ому и Снопу. Заключительный рейс кампании 29 декабря доставит на новогодние праздники школьников из поселка Нельмин Нос.
Обратно в Нарьян-Мар дети начнут возвращаться 9 января. Завершить кампанию по доставке детей с зимних каникул в Ненецком округе планируют к 15 января 2019 года.
По информации пресс-службы, ежегодно администрация округа выделяет порядка 25 млн рублей на организацию полетов обучающихся к местам проживания и обратно.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket