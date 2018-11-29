Причиной взрыва газа в жилом доме под Владимиром могла стать открытая газовая конфорка

29.11.18 11:04

© РИА Новости. Александр Демьянчук

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Пенсионерка, погибшая при обрушении дома в результате хлопка газа в поселке Барсово во Владимирской области, забыла выключить газовую конфорку, сообщает региональное следственное управления СКР в четверг.

"Причиной случившегося могло стать неосторожное поведение погибшей пенсионерки, которая, предположительно, в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты. При возобновлении подачи газа в квартиры вероятнее всего произошло его накопление в воздухе, что и послужило причиной наступивших последствий", - говорится в сообщении.

Установлено, что дом подключен не к центральному газопроводу, а посредством подключения к газгольдеру и оборудован газовым хранилищем.

Следствие отмечает, что с 24 ноября подача газа к дому была приостановлена, возобновилась она 28 ноября.

В настоящее время по факту гибели 85-летней женщины возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в среду днем на втором этаже жилого дома на территории воинской части. В результате взрыва газа два человека пострадали, тело пенсионерки было обнаружено при разборе завалов.