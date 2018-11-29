Новый радар системы предупреждения о ракетном нападении развернет Россия в Крыму

29.11.18 11:21

© РИА Новости. Александр Юрьев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в силовых структурах региона.

"Время и место развёртывания новой станции определено: как ожидается, её начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что новый радар "существенно превзойдёт по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трёх с половиной тысяч километров".

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.