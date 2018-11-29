Тамбовская область на развитие села направит около 900 млн рублей в 2019 году

29.11.18 11:39

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область в 2019 году на развитие сельских территорий направит 869 млн рублей, из которых 513 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий", из областного и муниципального выделено 356 млн рублей.

Как сообщает в четверг пресс-служба администрации региона, средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, газификацию, водоснабжение, строительство фельдшерско-акушерского пункта, плоскостного спортивного сооружения, комплексной компактной застройки, дороги, а так же парков, детских спортивно-игровых площадок в сельской местности.

С 2014 года в регионе в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 895 семей, проживающих и работающих на селе, из них 471 семья - это молодые семьи и молодые специалисты.

Кроме того, проложено 153 км водопроводных линий, около 136 км распределительных газовых сетей. В Жердевском и Мичуринском районах обустроены инженерной инфраструктурой площадки под компактную жилищную застройку. Построены два стадиона в Гавриловском и Ржаксинском районах, в Уваровском районе - Дом культуры. В девяти районах реализовано 54 проекта по грантовой поддержке местных инициатив, добавляет пресс-служба.