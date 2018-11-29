Международный фестиваль "Итальянские вечера в России" открылся в Туле

29.11.18 11:51

© РИА Новости. Илья Питалев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 1 тыс. исполнителей из разных регионов России и ряда стран мира принимают участие в Международном фестивале-конкурсе "Итальянские вечера в России". который открылся в Туле, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Фестиваль стал заметным событием культурной жизни региона. В нем принимают участие конкурсанты из Италии, Франции, Болгарии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Южной Осетии и из разных уголков России", - сказала на открытии министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"Впервые за историю "итальянских вечеров" будет присуждено пять Гран-при, обладатели которых получат возможность представлять Россию на Международном фестивале-конкурсе "Российские вечера в Италии", а также в фестивалях Испании и Франции", - отметила министр.

В течение трех дней конкурсанты будут соревноваться в номинациях: "Хореография", "Вокалисты и хоры", "Музыканты и оркестры", "Изобразительное и театральное творчество".

По традиции в жюри вошли известные деятели культуры и искусств Италии и России. В нынешнем году это хореографы Паоло Лонди и Джермано Де Росси, хореограф и театральный режиссер Альфонсо Де Филиппис, тенор Джан Лука Пазолини, пианист Франческа Матачена, дирижер Массимо Карпенья, композитор и дирижер Антонио Черикола, певица и продюсер Сабрина Гаспарини, дирижер и доцент консерватории Москвы Александр Соловьев. Почетный член жюри - Этуаль Лилиана Кози.

Завершится фестиваль 1 декабря гала-концертом и награждением победителей.