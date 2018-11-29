Около 2 тысяч жителей Воронежа остались без тепла и воды из-за коммунальной аварии

29.11.18 12:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Водоснабжение и отопление отключено в девяти многоэтажных домах в Коминтерновском районе Воронежа из-за прорыва водопроводной трубы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в управе района.

По словам собеседника агентства, без холодной и горячей воды, а также тепла остались около 2 тыс. человек.

"На улице Хользунова прорвало трубу диаметром 150 мм. В настоящее время ремонтные бригады устраняют аварию. Восстановить водоснабжение и дать отопление планируется в течение дня", - сказал он.

Температура воздуха в Воронеже составляет минус 8 градусов.