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Завершён масштабный ремонт станции метро "Коломенская"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Станция метро "Коломенская" после масштабного ремонта стала адаптирована для маломобильных граждан, а новое покрытие лестниц и пола защитит пассажиров от падений, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

"Подобный ремонт провели впервые за 49 лет - именно столько времени прошло с момента открытия станции. В ходе ремонта укрепили несущие конструкции станции "Коломенская", отремонтировали семь навесов и подуличный переход Вместе с ними работники обновили лестницы: выровняли стены и ступени, заменили облицовку", - сказал Д.Дощатов журналистам в четверг.

По его словам, также было усовершенствовано покрытие лестниц и пола, что защитит пассажиров от падения.

"Пол облицевали термообработанным гранитом. Его антискользящая поверхность позволит комфортно и безопасно передвигаться по станции. В ходе ремонта модернизировали системы подогрева лестниц. Это не позволит дождевой воде и снегу скапливаться на ступенях и замерзать при минусовых температурах. Таким образом, ремонт защитит лестницы от коррозии и повысит безопасность и комфорт пассажиров", - отметил глава дирекции инфраструктуры.

Д.Дощатов также сообщил, что в ходе ремонта пассажирскую зону адаптировали для маломобильных граждан.

"По станции стало легче передвигаться маломобильным гражданам, пассажирам с детьми и пожилым людям. Здесь появились 32 облегченные стальные двери, пандусы и перила, а также тактильные плиты для слабовидящих граждан",- подчеркнул он.

Кроме того, как сказал Д.Дощатов, станция "Коломенская" стала светлее за счет нового освещения.

"Старые лампы накаливания заменили на современные светодиодные. Всего установили более 350 источников света. Они ярче освещают переходы и вестибюли, но в то же время потребляют меньше электроэнергии",- отметил он.

Ремонт на станции "Коломенская" выполнялся в рамках программы благоустройства вестибюлей и подуличных переходов станций Московского метрополитена. Программа охватывает как станции в центре Москвы, так и в ее отдаленных районах. Основная задача благоустройства - сделать станции метро современными, комфортными и безопасными для пассажиров.

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