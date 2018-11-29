Керченский пролив работает без ограничений для украинских судов - Песков

29.11.18 12:42

© РИА Новости. Сергей Гунеев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

На вопрос журналистов, существуют ли ограничения для прохода через Керченский пролив для украинских судов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют".

"Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. Вы знаете, что иногда по погодным условиям порт Керчи, который играет роль администрации, может принимать решения о регулировании навигации", - отметил Д.Песков.