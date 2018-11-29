Песков прокомментировал призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азов

29.11.18 12:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что в основе призывов лидера Украины Петра Порошенко к НАТО отправить в Азовское море корабли лежат его предвыборные интересы, постановка подобного вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.

В ходе общения с журналистами Д.Пескова спросили, какова позиция России на обращение П.Порошенко к НАТО отправить корабли альянса в Азовское море, чтобы "противостоять российской агрессии": "Негативная".

На просьбу журналиста дать более развернутый ответ, пресс-секретарь российского президента сказал: "Сама постановка вопроса - она нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии".

"В основе которой лежат предэлекторальные и внутриполитические интересы президента Порошенко", - добавил Д.Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, как поступит Россия, если НАТО все же решит отправить свои корабли в Азовское море, Д.Песков сказал: "Здесь какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в сложившейся ситуации в акватории Азовского и Черного морей может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море. В интервью американскому телеканалу NBC он отметил, что может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть именно страны НАТО, "чтобы больше не позволять России действовать агрессивно".

В четверг П.Порошенко вновь призвал НАТО отправить военные корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине обеспечить безопасность в связи с актом агрессии России в Керченском проливе. "Германия - один из ближайших союзников, и мы надеемся, что страны НАТО сейчас готовы разместить военные корабли в Азовском море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность", - сказал П.Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "ВВС Украина".