Смерть под землей: машинист комбайна погиб в шахте "Колмара" в Якутии
  
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
   
Шли в Бердянск: на задержанных украинских кораблях были сотрудники СБУ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
29.11.18 12:54

Песков прокомментировал призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азов

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что в основе призывов лидера Украины Петра Порошенко к НАТО отправить в Азовское море корабли лежат его предвыборные интересы, постановка подобного вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.

В ходе общения с журналистами Д.Пескова спросили, какова позиция России на обращение П.Порошенко к НАТО отправить корабли альянса в Азовское море, чтобы "противостоять российской агрессии": "Негативная".

На просьбу журналиста дать более развернутый ответ, пресс-секретарь российского президента сказал: "Сама постановка вопроса - она нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии".

"В основе которой лежат предэлекторальные и внутриполитические интересы президента Порошенко", - добавил Д.Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, как поступит Россия, если НАТО все же решит отправить свои корабли в Азовское море, Д.Песков сказал: "Здесь какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в сложившейся ситуации в акватории Азовского и Черного морей может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море. В интервью американскому телеканалу NBC он отметил, что может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть именно страны НАТО, "чтобы больше не позволять России действовать агрессивно".

В четверг П.Порошенко вновь призвал НАТО отправить военные корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине обеспечить безопасность в связи с актом агрессии России в Керченском проливе. "Германия - один из ближайших союзников, и мы надеемся, что страны НАТО сейчас готовы разместить военные корабли в Азовском море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность", - сказал П.Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "ВВС Украина".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.11.18 14:26
Собянин об остановке первой в Москве канатной дороги: живем в век киберугроз
.
  29.11.18 12:24
Завершён масштабный ремонт станции метро "Коломенская"
.
  29.11.18 12:13
Температура в столице опустилась до рекордных за осень 10 градусов мороза
.
  28.11.18 16:12
WADA получила доступ в антидопинговую лабораторию в Москве
.
  28.11.18 15:55
Собянин присвоил статус промкомплекса Всероссийскому НИИ авиационных материалов
.
  28.11.18 14:45
Приговор Шакро Молодому по делу о вымогательстве признали законным - Мосгорсуд
.
  28.11.18 11:23
Почти 30 домов переселяются в рамках реновации в столице
.
  28.11.18 11:12
Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя
.
  28.11.18 11:10
Температура в Москве к концу дня может достичь 7-9 градусов мороза
.
  27.11.18 17:07
Плановые учения пройдут в Кремле 30 ноября - ФСО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket