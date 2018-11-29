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29.11.18 13:08

Арестована глава турфирмы, отправившей детей на нижегородскую турбазу, где при пожаре погиб ребенок

© РИА Новости. Виталий Белоусов
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы предъявили обвинение директору фирмы "Галерея Вип-Тур", организовавшей поездку для школьников на нижегородскую турбазу, во время которой случился пожар и погиб ребенок.

Следственное управление СУ СКР по Нижегородской области сообщает в четверг, что главе турфирмы предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По решению суда обвиняемая арестована.

Как сообщалось, с 28 октября на базе отдыха в Городецком районе в трехэтажном коттедже проживали 14 школьников из Нижнего Новгорода, Москвы и Нижегородской области, родители которых приобрели путевки через одну из нижегородских турфирм.

2 ноября в 04:25 мск поступила информация о пожаре в помещении. В момент возгорания в коттедже находились 14 детей и двое взрослых. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, спастись только двое. Тело третьего нашли под завалами сгоревшего коттеджа. Погибшему было 10 лет.

Также получил ожоги 8-летний ребенок, ему была оказана медпомощь.

По данному факту было возбуждено дело ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также расследуется дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ.

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