Прекращено дело о махинациях со средствами ОМС в глазной больнице Татарстана

29.11.18 13:14

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы закрыли уголовное дело о махинациях со средствами ОМС в глазной больнице Татарстана, сообщил журналистам руководитель второго отдела следственного управления СКР по Татарстану Рустем Адиатуллин.

"Расследование уголовного дела прекращено. Состава уголовно-наказуемого деяния не установлено", - сказал Р.Адиатуллин.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК) сотрудниками Республиканской клинической офтальмологической больницы (Казань).

В частности, речь шла о якобы незаконном заключении 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий.

Подложные счета-реестры направлялись в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана, на основании которых через страховые медицинские компании была возмещена стоимость услуг по лечению катаракты, в том числе и денежные средства на сумму более 4 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров, руководившей клиникой на протяжении 15 лет, написал заявление об увольнении.