Придел Святой Екатерины освятят в Исаакиевском соборе в Петербурге

29.11.18 13:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятит в Исаакиевском соборе придел Святой Екатерины.

"Малый чин освящения состоится 7 декабря, в день поминовения Святой Екатерины. Это первое освящение придела после Революции. После него приделу будет выдан антиминс (ткань со вшитыми в нее частицами мощей - ИФ), а значит здесь можно проводить богослужения", - сообщили "Интерфаксу" в Петербургской епархии в четверг.

Собеседник отметил, что в настоящее время литургии проходят в приделе святого Александра Невского, по праздникам - в центральном приделе.

"Теперь богослужения будут проходить чаще, но поочередно в обоих приделах. Музейным функциям Исаакиевского собора они никак не помешают", - подчеркнули в епархии.

В епархии добавили, что, по словам ключаря собора отца Алексея Исаева, в Исаакиевском соборе завершилась реставрация так называемого "колодца" - части собора, которая находится далеко от придела.

"Леса разбирают не по просьбе или в связи с освящением придела, а потому что они завершили часть своих работ. В самом приделе ничего из реставрационных работ не происходило. Ключарь освободил алтарь от склада досок и посторонних предметов", - сообщили в епархии.

"В алтаре придела святого Екатерины установлен постоянный престол и жертвенник, и теперь после освящения, также как и в левом приделе святого благоверного князя Александра Невского, там будет совершаться молитва, то есть восстанавливается главная функция, предназначение собора: совершение молитвы. Что касается выставок, они в самом приделе не проводились. Там периодически расставляли стулья и проводили конференции. Наверное, теперь после освящения придела уместно проводить конференции в других, более предназначенных для этого помещениях", - сообщили в епархии.

Комментариями властей Петербурга и дирекции Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" "Интерфакс" пока не располагает.