Свердловский губернатор поручил обеспечить жителей региона доступной помощью онкологов и кардиологов

29.11.18 13:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам кабинета министров подготовить предложения по обеспечению населенных пунктов региона медицинскими специалистами, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Надо вернуть врачей в село, решить проблему дефицита медицинских кадров в деревнях и малых населенных пунктах. Поручаю министру здравоохранения проработать этот вопрос", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашева.

Соответствующее поручение свердловский губернатор дал на заседании правительства в четверг.

Е.Куйвашев отметил, что основными причинами смертности в регионе в трудоспособном возрасте являются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

"Качественная, доступная медицина должна стать повседневным, естественным условием жизни уральцев: и первичное звено, и высокотехнологичная медицинская помощь. Онколог и кардиолог должны быть в пешей доступности для всех жителей области, вне зависимости от того, где они живут - в городе или деревне", - добавил он.

Также глава региона поручил областному Минздраву совместно с руководством Уральского государственного медицинского университета проработать вопрос дефицита врачебных кадров.

"Он выразил готовность инициировать дополнительный специализированный набор абитуриентов с привлечением средств областного бюджета", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, приоритетным направлением работы является создание системы реабилитации пациентов с кардиологическими заболеваниями, особенно людей пожилого возраста.