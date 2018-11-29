Четвертый дивизион С-400 в Крыму размещен в Джанкое, недалеко от границы с Украиной

29.11.18 13:42

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Четвертый дивизион С-400 в Крыму заступил на боевое дежурство, он размещен в Джанкое, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма",- сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

А.Рулев сообщил, что боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

В свою очередь командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в четверг вручил приказ о заступлении на боевое дежурство дивизиона командиру зенитного ракетного полка.

Ранее три аналогичных комплекса уже заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ Российской Федерации в Крыму: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Джанкой находится примерно в 30 км от российско-украинской границы.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 - концерн ВКО "Алмаз Антей".