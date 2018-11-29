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Экс-замгубернатора Курганской области задержан по подозрению во взяточничестве

© РИА Новости. Илья Питалев
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков задержан в четверг по делу о коррупции, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году Р.Ванюков, будучи замгубернатора - директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, через посредника получил более 3 млн рублей в качестве части взятки на общую сумму свыше 26 млн рублей от директора коммерческой организации, осуществлявшей капитальное строительство автомобильной дороги, за своевременную оплату выполненных работ.

По данному факту следственным управлением СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), санкция за которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщается, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России в четверг одновременно провели более 10 обысков по месту жительства Р.Ванюкова, посредника и взяткодателя в Кургане, Челябинске, а также в трех районах Курганской области.

Кроме того, обыски проведены в офисах нескольких коммерческих организаций. В ходе мероприятий изъяты значительные суммы денег и документы.

По итогам проведенных обысков взяткодатель и посредник также задержаны.

В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемым в зависимости от роли каждого обвинение по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.5 ст.291 (дача взятки в особо крупном размере), ч.4 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ.

Р.Ванюков занимал свой пост с марта 2017 года. Он ушел в отставку по собственному желанию в начале ноября этого года, в ходе кадровых перестановок после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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