Самолеты садятся на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре

29.11.18 14:41

© РИА Новости. Максим Блинов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Снегопад на Кубани стал причиной задержки авиарейсов в международном аэропорту Краснодара, идет расчистка взлетно-посадочной полосы, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта.

"Задержаны шесть авиарейсов на вылет и четыре на прилет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один из авиарейсов, который следовал в Краснодар, совершил посадку на запасном аэродроме в Анапе, три других рейса ушли на запасной аэродром в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий на Кубани было объявлено экстренное предупреждение. Подразделения спасателей переведены в режим повышенной готовности. Прогнозируется подъем рек, возможен сход селей.

Накануне ливни привели к подтоплениям на ряде улиц Краснодара.

Как сообщала пресс-служба администрации города, "подтопления ликвидируются на улицах Уральская, Российская, Петра Метальникова, Дружная, Митинская, Бульварная, Карасунская Набережная, перекрестке улиц КИМ и Степана Разина и бульваре строителей".

Воду с улиц откачивают 11 вакуумных машин.