Режим ЧС из-за урагана введен в Новороссийске, занятия в школах отменены

29.11.18 14:52

© РИА Новости. Саид Царнаев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС вводится в Новороссийске из-за ураганного ветра, сообщил глава администрации города Игорь Дяченко.

"С 13.00 в Новороссийске вводим режим ЧС. В ближайшие 2-6 часов ожидается ураганный ветер до 38 м/с. По решению заседания КЧС занятия в школах отменены", - написал И.Дяченко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий на Кубани было объявлено экстренное предупреждение. Подразделения спасателей переведены в режим повышенной готовности. Прогнозируется подъем рек, возможен сход селей.

Накануне ливни привели к подтоплениям на ряде улиц Краснодара. Были затоплены два автомобильных моста в крае. Утром в четверг из-за снегопада были задержаны 10 авиарейсов в международном аэропорту Краснодара.