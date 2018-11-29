РЖД планируют развивать участок под Астраханью в направлении Казахстана

29.11.18 15:16

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") планирует реализовать крупный проект по строительству вторых путей на участке Аксарайская-Кигаш, сообщает официальное издание ПривЖД.

"Компания продолжает наращивать объемы инвестиционных вложений. В перспективе на территории региона мы планируем реализацию таких крупных проектов, как строительство вторых путей на участке Аксарайская-Кигаш и реконструкция железнодорожного вокзала "Астрахань", - цитирует издание начальника Приволжской магистрали Сергея Альмеева.

Кигаш с 2013 года является передаточной станцией между ПривЖД и сетью НК "Казахстан темир жолы". До этого она принадлежала КТЖ.

Как отмечает издание, в регионе уже успешно реализован ряд проектов. В частности, запущен скорый поезд "Дневной экспресс" по маршруту Астрахань-Волгоград и возобновлено прямое железнодорожное сообщение в сезон летних пассажирских перевозок между Астраханью и Минеральными Водами.

Также сообщается, что в этом году подписано соглашение о взаимодействии с правительством Астраханской области в ходе реконструкции железнодорожного вокзала.

Чтобы повысить привлекательность пригородных и дальних перевозок и привлечь новых пассажиров, ведется работа по обновлению устаревшего подвижного состава. Так, на маршруте Астрахань-2 - Олейниково и Астрахань-1 - Астрахань-2 начал курсировать рельсовый автобус РА1, а по маршруту Астрахань-1 - Харабали на линию вышел рельсовый автобус РА2. В фирменных поездах №5/6 Астрахань - Москва и №109/110 Астрахань - Санкт-Петербург заменены пассажирские вагоны.