Власти Башкирии намерены закупить 100 междугородних автобусов за 690 млн рублей

29.11.18 15:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству объявил два аукциона на поставку 100 междугородних автобусов большой вместимости, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

Совокупная начальная стоимость договоров превышает 690 млн рублей. Бюджетные инвестиции предусмотрены республиканской адресной инвестиционной программой, уточняется в сообщении.

Заявки на торги принимаются до 13 декабря включительно, итоги аукционов планируется подвести 17 декабря.

Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2019 года.

Подведомственной организацией Госкомитета является ГУП "Башавтотранс" - крупнейший транспортный комплекс региона с производственными и социальными инфраструктурами. В состав предприятия входят 23 филиала, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки в городах и районах республики и 7 нетранспортных филиалов.

По данным ГУП, в настоящее время его автопарк насчитывает 1,598 тыс. автобусов, в том числе, 784 - большой, 337 - средней и 477 малой вместимости.