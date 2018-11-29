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29.11.18 15:08
Власти Башкирии намерены закупить 100 междугородних автобусов за 690 млн рублей
Совокупная начальная стоимость договоров превышает 690 млн рублей. Бюджетные инвестиции предусмотрены республиканской адресной инвестиционной программой, уточняется в сообщении.
Заявки на торги принимаются до 13 декабря включительно, итоги аукционов планируется подвести 17 декабря.
Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2019 года.
Подведомственной организацией Госкомитета является ГУП "Башавтотранс" - крупнейший транспортный комплекс региона с производственными и социальными инфраструктурами. В состав предприятия входят 23 филиала, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки в городах и районах республики и 7 нетранспортных филиалов.
По данным ГУП, в настоящее время его автопарк насчитывает 1,598 тыс. автобусов, в том числе, 784 - большой, 337 - средней и 477 малой вместимости.
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